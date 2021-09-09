Футбольный клуб Тобол получил информацию о возбуждении дисциплинарного дела со стороны УЕФА, связанного с возможным нарушением антидопинговых правил Русланом Валиуллиным, сообщает официальный сайт казахской команды.

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Допинг-проба у него была взята после матча 3-го раунда Лиги конференций Жилина – Тобол. Результат теста был отправлен на личную почту футболиста 2 сентября, когда он уже находился в пути в Финляндию в составе делегации сборной Казахстана.

Подтвердил информацию клуба и генсек казахской Федерации Азамат Айтхожин. "После матча Лиги конференций 12 августа Валиуллин сдавал допинг-контроль, по итогам которого была обнаружена запрещенная субстанция. Мы поговорили с футболистом – по его словам, это были какие-то витамины, которые входили в перечень запрещенных препаратов. Он говорит, что этого не знал. Клуб готовит официальное письмо, но сборная к этому никакого отношения не имеет. Это клубная история. Документ (о положительной допинг-пробе) поступил к нам 2 сентября, через день после матча с украинцами. В той игре Валиуллин, кстати, получил травму приводящей мышцы, в том числе в следующих встречах сборной он не участвовал. Он находился в расположении команды, но лечился от повреждения".

Напомним, именно дубль Валиуллина в ворота Андрея Пятова лишил Украину двух очков в квалификации к ЧМ-2022.

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