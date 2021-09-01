"Я был убежден, что наши ребята возьмут верх. Вроде все складывалось удачно: забили быстрый гол, когда хозяева выровняли положение, то в компенсированное время Даниил Cикан снова вывел гостей вперед... Кстати, я еще несколько месяцев назад говорил, что Cикан – будущее сборной Украины и, как видите, он оправдывает мои ожидания.

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Но не дотерпели, хотя, на мой взгляд, Казахстан можно было победить даже без тренера в технической зоне... Теперь ничего не остается, как 4 сентября в Киеве выигрывать у французов – чемпионов мира. Иначе о путевке на мировой футбольный форум в Катар можно забыть...", – заявил Маркевич в комментарии Meta Ratings.

Напомним, Украина с 4 очками в 4 турах занимает второе место группы D. Лидером идет Франция (3 матча, 7 очков), а преследуют "сине-желтых" финны (2 очка, 2 матча) и казахи (2 очка, 3 матча) .

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