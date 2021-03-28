Сборная Казахстана принимает чемпионов мира французов в рамках 2-го тура квалификации на ЧМ-2022. Составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Казахстан – Франция на "Футбол 24", стартует в 16:00 по Киеву. В прямом эфире игру покажет телеканал "Футбол 2" начиная с 15:50. Действующие чемпионы мира попытаются реабилитироваться за домашнюю ничью с Украиной, тогда как казахи дебютируют в отборе на ЧМ-2022. В рейтинге ФИФА команды разделяет огромная пропасть: французы – вторые, а их соперники занимают 122 позицию. Дидье Дешам выставил 9 новых игроков по сравнению с поедиком против Украины. Место в стартовом составе сохранили Льорис и Гризманн.

Составы команд:

Казахстан: Мокин - Быстров, Ерланов, Малый, Алипий, Валиулин – Мужиков, Тагиберген, Васильев, Норгалиев – Федин

Франция: Льорис – Динь, Лангле, Зума, Дюбуа – Ндомбеле, Погба – Лемар, Гризманн, Дембеле – Марсьяль

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