"Будем к ним готовиться с двойной мотивацией. Думаю, надо вернуть должок, поэтому настраиваемся.

Сборная Украины провела первую тренировку под руководством Петракова – в обойме менее половины игроков

Состояние после матчей чемпионата? Как обычно, после игры провели день восстановления. Вскоре восстановимся полностью и будем готовы", – резюмировал Забарный в эфире YouTube-канала УАФ.

Напомним, сборная Украины под руководством Петракова дебютирует 1 сентября – гостевой матч против Казахстана в рамках отбора на ЧМ.

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