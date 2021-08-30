Казахстан – Украина: Забарный жаждет мести за неудачу в первом матче
Защитник сборной Украины Илья Забарный надеется избежать повторения проблем домашнего матча с Казахстаном (1:1).
"Будем к ним готовиться с двойной мотивацией. Думаю, надо вернуть должок, поэтому настраиваемся.
Сборная Украины провела первую тренировку под руководством Петракова – в обойме менее половины игроков
Состояние после матчей чемпионата? Как обычно, после игры провели день восстановления. Вскоре восстановимся полностью и будем готовы", – резюмировал Забарный в эфире YouTube-канала УАФ.
Напомним, сборная Украины под руководством Петракова дебютирует 1 сентября – гостевой матч против Казахстана в рамках отбора на ЧМ.
Петраков прийняв збірну України в критичних умовах – чому не варто чекати дива від творця чемпіонства світу