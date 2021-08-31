Казахстан – Украина: тренер хозяев не обрадовался от смены наставника в лагере "сине-желтых"
Помощник наставника сборной Казахстана Игорь Свечников поделился ожиданиями от игры отбора к ЧМ-2022 против украинского народа.
"Мы пока не знаем, плюс для нас смена главного тренера в сборной Украины или минус. У нас нет сомнений в том, что Украина – квалифицированная команда.
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Александр Петраков уже доказал свой класс с юношеской сборной. Теперь те молодые футболисты, которые работали с ним раньше, будут пытаться доказать свой уровень в главной команде страны. Стоит готовиться к этому матчу очень серьезно.
Ожидаемый результат? Любой положительный для нас. Мы играем с командой, которая недавно принимала участие в Евро-2020 и зашла слишком далеко. С такими соперниками приятно бороться", – цитирует Свечникова сайт УАФ.
После трех раундов квалификации ЧМ-2022 Украина расположилась на второй строчке в группе, Казахстан – последний.
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