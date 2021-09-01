Казахстан – Украина: СМИ сообщило причины отсутствия Степаненко и Зубкова в заявке на матч квалификации к ЧМ-2022
14:48 - Читати українською
Главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков побережет своих подопечных.
Хавбек Шахтера Тарас Степаненко и полузащитник Ференцвароша Александр Зубков прибыли в лагерь сборной Украины не в лучших физических кондициях, сообщает Meta-ratings.com.ua.
Казахстан – Украина: Петраков объявил заявку на свой дебютный матч – Степаненко вне списка
Футболисты были истощены напряженным началом сезона в своих клубах и борьбой за еврокубки, поэтому тренерский штаб "сине-желтых" решил дать им отдохнуть и не внес Тараса с Александром в заявку на матч против Казахстана.
Однако на помощь Степаненко и Зубкова ожидают в следующих поединках сентябрьского сбора против Франции и Чехии.
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