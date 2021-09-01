"Я еще верю в выход на чемпионат мира. Это футбол, это спорт, надо играть до конца. Поэтому мы будем играть до конца. Вся команда и я расстроены, но будем играть до конца.

Казахстан – Украина – 2:2 – видео голов и обзор матча

В принципе, обе игры с Казахстаном вышли похожими. Я уже говорил комплименты этой команде – хорошая, дисциплинированная. И я предупреждал своих футболистов, чтобы не упускали голевые моменты. Наверное, не достучался. Даже не знаю, с чем это связано. Если откровенно, то впервые такие ошибки допускают профессиональные футболисты – не могут забить мяч, а в концовке получают такой гол. Потом будем все разбирать, спокойно поговорим с ребятами. Команда очень расстроена, потому мне нужно их вывести из психологической ямы. Пожалуйста, как можно скорее задавайте свои вопросы, потому что мне надо идти к команде.

Повлиял ли быстрый гол на настроение? Не думаю, это футбол. Забили быстро, еще имели моменты, но надо было забивать. Я говорил об этом, но не был услышан – говорю об этом прямо. Надо было забивать, потому что на этом уровне никто не прощает. Так и получилось. Голы очень похожие, надо смотреть. Будем говорить с игроком, который допустил эти ошибки. Он опытный, сам очень разочарован.

Я не буду оправдываться коротким циклом. Я взял на себя эту роль и знал, на что иду. Поэтому я должен полностью ответить за нынешний результат. Выигрывает команда, а проигрывает один человек. Это я.

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Малиновский и Цыганков в запасе – это было мое решение. Нам еще играть с Францией, должна быть ротация. Степаненко не играл, потому что отравился. Что-то съел, у него была температура весь день, поэтому я исключил его из заявки. А Зубков не играл, потому что слишком поздно приехал. Я извинился перед ним, хотя он и за Ференцварош не играл в последних матчах.

Ранняя замена Яремчука? Роман также болел. Он сделал прививку от коронавируса в клубе, но еще там не играл последний матч. Поднялась температура, такие особенности организма. Ему трудно было даже тренироваться. Яремчук еще в перерыве мне сказал, что не сможет долго играть.

Почему наши игроки проигрывали ближние дуэли голкиперу? Я не понимаю этого вопроса. Надо спрашивать игроков, не меня. Они играют в больших клубах. Не учить же их за 2 дня бить по воротам и забивать Покатилову. Они хотели забить, но вратарь сыграл удачно. Соперник меня ничем не удивил. Все были на стадионе и все видели. Я их поздравил с хорошей ничьей. Но я считаю, что мы полностью переиграли Казахстан. Но нереализованные моменты... Тренер не может сам забить мяч", – заявил Петраков на пресс-конференции.

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