Поддержать "сине-желтых" в матче с казахами украинцы смогут только у экранов телевизоров.

Поединок отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Казахстаном и Украиной пройдет со зрителями на трибунах, сообщает официальный сайт Федерации футбола Казахстана.

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По решению местных властей и медицинских органов стадион разрешено заполнить не более чем на 30 процентов (примерно 9000 зрителей).

К сожалению, поединок смогут посетить только местные болельщики – фанаты "сине-желтых" не смогут поддержать сборную Украины. По согласованию с УЕФА принято решение отменить квоту 5% билетов для болельщиков гостевых команд на все сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022 и товарищеские встречи национальных сборных во время сентябрьского "окна". Такое решение обусловлено недавними вспышками COVID-19 в Европе и большим количеством матчей, которые будут сыграны в течение этого времени, отмечает официальный сайт УАФ.

Напомним, поединок Казахстан – Украина состоится 1 сентября в Нур-Султане на стадионе Астана Арена. Начало встречи в 17:00.

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