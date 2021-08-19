Александр Петраков может дебютировать во главе "сине-желтых" не в Казахстане, как это планировалось ранее.

Сборная Украины должна сыграть с казахами 1 сентября в Нур-Султане. Впрочем, поединок вообще могут перенести за пределы страны, сообщает Игорь Бурбас в своем Twitter.

Отбор на ЧМ-2022: Казахстан объявил заявку на поединок с Украиной

Причина проста – всплеск коронавируса. Сейчас рассматривают два варианта выхода из ситуации: сыграть без зрителей в Казахстане или просто перенести матч в другую страну. Решение о судьбе поединка должны принять в начале следующей недели.

Кроме матча с Казахстаном, "сине-желтые" еще проведут две встречи – с Францией и Чехией 4 и 8 сентября соответственно. Матч отбора на ЧМ-2022 с действующими чемпионами мира состоится на киевском НСК Олимпийский, а спарринг с чехами – на выезде.

Петраков прийняв збірну України в критичних умовах – чому не варто чекати дива від творця чемпіонства світу