Казахстан – Украина: Петраков рассказал о волнении перед дебютом со сборной
Наставник национальной команды Украины Александр Петраков с нетерпением ожидает матч против Казахстана.
"Чувствую ли волнение? Уж не нервничаю, это прошло. Уже хорошо, кайф у меня. Уже есть адреналин", – признался Петраков в эфире ТК Футбол 1.
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Напомним, матч квалификации к ЧМ-2022 против сборной Казахстана станет для Александра Петракова дебютным у руля "сине-желтых".
После Евро-2020 Андрей Шевченко покинул национальную команду, которая после трех раундов отбора на Мундиаль заработала лишь три очка. Поэтому поединок с казахами является важным не только для Петракова, но и для шансов Украины побороться за выход в финальную часть турнира.