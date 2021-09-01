"Чувствую ли волнение? Уж не нервничаю, это прошло. Уже хорошо, кайф у меня. Уже есть адреналин", – признался Петраков в эфире ТК Футбол 1.

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Напомним, матч квалификации к ЧМ-2022 против сборной Казахстана станет для Александра Петракова дебютным у руля "сине-желтых".

После Евро-2020 Андрей Шевченко покинул национальную команду, которая после трех раундов отбора на Мундиаль заработала лишь три очка. Поэтому поединок с казахами является важным не только для Петракова, но и для шансов Украины побороться за выход в финальную часть турнира.

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