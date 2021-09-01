Тренерский штаб сборной Украины определился с обоймой игроков на поединок с Казахстаном в рамках отбора на ЧМ-2022.

Наставник сборной Украины Александр Петраков выбрал 23 игроков, которые будут защищать честь страны в поединке отбора к ЧМ-2022 против Казахстана, сообщает сайт УАФ.

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В список на матч вошли:

1. Денис Бойко, 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Качараба, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Виктор Корниенко, 12 Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14 Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18 Виталий Буяльский, 19 Александр Тимчик, 20. Даниил Сикан, 21. Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко, 23 Дмитрий Ризнык.

Стоит отметить, что в заявку не попали ветеран "сине-желтых" и Шахтера Тарас Степаненко и полузащитник Ференцвароша Александр Зубков. Петраков дебютирует в кресле главного тренера национальной комнады сегодня, 1 сентября, начало матча в 17:00 по киевскому времени.

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