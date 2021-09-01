"Мне сделали операцию, все хорошо. Я восстановился немного раньше, чем планировалось, но сейчас чувствую себя намного лучше с каждой неделей.

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Впереди у нас еще пять матчей квалификации, поэтому нужно к ним готовиться. Поединок с Казахстаном будет важнейшим для нас, поэтому мы не должны думать об игре с Францией. Нас ожидает первый тест, который мы должны составить на "отлично", – сказал Малиновский в эфире ТК Футбол.

Напомним, после Евро-2020 Руслан был вынужден лечь на операционный стол. Украинец уже сыграл за Аталанту в двух стартовых поединках Серии А.

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