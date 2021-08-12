Украинские болельщики не смогут полететь в Казахстан на матч квалификации к ЧМ-2022.

Уже первого сентября сборная Украины проведет выездной матч квалификации чемпионата мира в Катаре. Игра состоится в Нур-Султане на стадионе Астана Арена.

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Болельщикам, которые планировали добраться в Казахстан на эту встречу, придется отказаться от своих планов. Дело в том, что УЕФА принял решение отменить квоту 5% билетов для болельщиков гостевых команд на все сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022 и товарищеские встречи национальных сборных во время сентябрьского "окна".

Пресс-служба УАФ сообщает, что к таким мерам пришлось прибегнуть из-за недавних вспышек COVID-19 в Европе и большого количества матчей, которые будут сыграны в течение отчетного периода. Интересно, что игра с Казахстаном должна стать первой для сборной Украины под руководством нового главного тренера, имя которого должны объявить в ближайшее время.

Напомним, что сборная Украины в отборе на катарский чемпионат мира ведет борьбу в группе D. После трех матчей "сине-желтые" набрали три очка и занимают второе место, но остальные команды, кроме Франции, провели меньше матчей.

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