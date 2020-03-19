toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС ЕВРО-2020 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Казахский Каспий отказался выплачивать игрокам зарплату в период карантина – за клуб выступает украинец

08:55 14 Читати українською
Казахский Каспий отказался выплачивать игрокам зарплату в период карантина – за клуб выступает украинец
Игроки Каспия / Kazfootball

Руководство Каспия не желает выплачивать зарплату игрокам во время вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Руководство казахского клуба Каспий решило приостановить действие контрактов игроков из-за пандемии коронавируса, сообщает Kazfootball.

Олейник изолирован в Финляндии – старт местного чемпионата перенесли на июнь

По данным источника, игроки получили письмо, в котором указано, что клуб в одностороннем порядке прекращает действие заключенных контрактов в период чрезвычайного положения, действует до 15 апреля. Документ подписан временно исполняющим обязанности руководителя клуба Ерлан Есимов.

Напомним, что за клуб выступает украинский защитник Тарас Бондаренко, который присоединился к команде зимой 2020 года. К слову, Каспий занимает предпоследнее место в чемпионате Казахстана, имея 0 очков после 2 сыгранных туров.

Евро-2020: как вернуть билеты на матчи после решения УЕФА о переносе чемпионата

blog_ava
Интер может заменить Лаутаро Мартинеса Обамеянгом – он тоже кандидат на переход в Барселону
00:15
57
Теги
Мир коронавирус Каспий Каспий Украинцы за рубежом Тарас Бондаренко Тарас Бондаренко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
10
мин
Шахтер
19:55
Вольфсбург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук