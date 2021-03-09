Бока Хуниорс ведет переговоры с 34-летним нападающим, утверждает журналист Николо Скира в своем твиттере.

Манчестер Юнайтед заплатит Кавани солидную компенсацию, если откажется от форварда летом

Кавани якобы не собирается продлевать контракт с МЮ и хочет покинуть Англию летом. "Генуэзцы" имеют шанс подписать опытного форварда бесплатно. Сейчас агент уругвайца Вальтер Гильельмоне договаривается с Бокой о 3-летнем соглашении для своего клиента.

В нынешнем сезоне Эдинсон Кавани провел за Юнайтед 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей. Ветеран покинул Латинскую Америку еще в январе 2007-го. До этого он защищал цвета родного Данубио.

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