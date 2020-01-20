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Кавани заявил о желании покинуть ПСЖ уже зимой

20 января 13:35 151 Читати українською
Кавани заявил о желании покинуть ПСЖ уже зимой
Эдинсон Кавани / Фото ФК ПСЖ

ПСЖ нужно уменьшить свои финансовые аппетиты относительно нападающего Эдинсона Кавани.

Атлетико заинтересовано в услугах Эдинсона Кавани, однако стороны не смогли договориться о сумме трансфера. По информации СМИ, мадридцы предлагали за 32-летнего уругвайца 10 млн евро, но в Париже оценили своего форварда в три раза дороже.

ПСЖ отказался продавать Кавани

"Мы надеялись, что он останется в клубе, но после матча против Лорьяна (1:0 – прим.) он попросил уйти.

Мы изучаем ситуацию. У нас было предложение от Атлетико, но это предложение не соответствовало ценности игрока", – цитирует спортивного директора ПСЖ Леонардо skysports.

В текущем сезоне Лиги 1 Кавани провел 9 матчей, в которых отметился двумя голами.

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