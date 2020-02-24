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Кавани вписал свое имя в историю ПСЖ – форвард установил невероятное достижение

06:00 4 Читати українською
Кавани вписал свое имя в историю ПСЖ – форвард установил невероятное достижение
Эдинсон Кавани / Getty images

Поединок 26-го тура чемпионата Франции против Бордо стал знаковым для нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани.

Уругвайский форвард Эдинсон Кавани стал первым игроком в истории ПСЖ, который забил 200 голов в составе парижан.

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33-летний игрок, который является лучшим бомбардиром в истории парижского клуба, достиг этой отметки, проведя за ПСЖ 298 матчей.

Кавани перешел в ПСЖ летом 2013 года из Наполи. Сумма трансфера составила 64,5 млн евро. В нынешнем сезоне Эдинсон принял участие в 13 матчах чемпионата Франции, в которых стал автором четырех забитых мячей, а также получил одну желтую карточку.

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Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани ПСЖ ПСЖ Франция
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