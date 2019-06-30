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Кавани совершил невероятный промах по пустым воротам – Уругвай вылетел из Копа Америка

14:30 24 Читати українською
Кавани совершил невероятный промах по пустым воротам – Уругвай вылетел из Копа Америка
Эдинсон Кавани в матче против Перу

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани еще долго будет вспоминать свой фейл в поединке 1/4 финала Копа Америка-2019 против Перу.

 

Сборная Уругвая прекратила свой путь на Копа Америка. Подопечные Оскара Табареса в серии послематчевых пенальти уступили Перу и не смогли выйти в полуфинал.

Послематчевая лотерея Уругвая и Перу в обзоре матча 1/4 финала Копа Америка

Впрочем, уругвайцы сами виноваты – Луис Суарес и компания могли все решать в основное время, ведь кроме трех отмененных арбитром голов упустили несколько хороших возможностей. Едва ли не лучшая была у Эдинсона Кавани –форвард ПСЖ после сейва голкипера пробивал метров с трех, но умудрился не попасть в ворота.

Напомним, Кавани забил на Копа Америка 2 гола, один из которых вышел чрезвычайно ярким и будет претендовать на звание лучшего на турнире.

Копа Америка-2019: определились полуфинальные пары турнира

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футбольные курьёзы Видеоновости Мир Копа Америка-2019 Копа Америка-2019 Уругвай - Перу Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Уругвай Уругвай Копа Америка
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