Кавани совершил невероятный промах по пустым воротам – Уругвай вылетел из Копа Америка

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани еще долго будет вспоминать свой фейл в поединке 1/4 финала Копа Америка-2019 против Перу.

Сборная Уругвая прекратила свой путь на Копа Америка. Подопечные Оскара Табареса в серии послематчевых пенальти уступили Перу и не смогли выйти в полуфинал.

Послематчевая лотерея Уругвая и Перу в обзоре матча 1/4 финала Копа Америка

Впрочем, уругвайцы сами виноваты – Луис Суарес и компания могли все решать в основное время, ведь кроме трех отмененных арбитром голов упустили несколько хороших возможностей. Едва ли не лучшая была у Эдинсона Кавани –форвард ПСЖ после сейва голкипера пробивал метров с трех, но умудрился не попасть в ворота.

Напомним, Кавани забил на Копа Америка 2 гола, один из которых вышел чрезвычайно ярким и будет претендовать на звание лучшего на турнире.

Копа Америка-2019: определились полуфинальные пары турнира