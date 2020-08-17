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Кавани согласовал контракт с Бенфикой

00:50 - Читати українською
Кавани согласовал контракт с Бенфикой
Эдинсон Кавани / Фото из открытых источников

Похоже сага с поиском команды уругвайцем подходит к концу.

Экс-форвард ПСЖ Эдинсон Кавани достиг соглашения с Бенфикой, сообщает издание Mundo Deportivo.

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33-летний уругваец подпишет с португальцами трехлетний контракт с зарплатой 8 млн евро в год. Форвард в ближайшие два дня должен пройти медицинское обследование, после чего заключит с лиссабонцами полноценное соглашение.

Напомним, Кавани покинул ПСЖ этим летом в связи с окончанием контракта и перейдет в португальскую команду в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает футболиста в 20 млн евро.

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Теги
Трансферы Эдинсон Эдинсон Кавани Бенфика Бенфика Португалия
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