Кавани согласовал контракт с Бенфикой

Экс-форвард ПСЖ Эдинсон Кавани достиг соглашения с Бенфикой, сообщает издание Mundo Deportivo.

Бенфика борется за Кавани – тренер "орлов" подтвердил переговоры

33-летний уругваец подпишет с португальцами трехлетний контракт с зарплатой 8 млн евро в год. Форвард в ближайшие два дня должен пройти медицинское обследование, после чего заключит с лиссабонцами полноценное соглашение.

Напомним, Кавани покинул ПСЖ этим летом в связи с окончанием контракта и перейдет в португальскую команду в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает футболиста в 20 млн евро.

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