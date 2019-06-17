Кавани роскошно забил бисиклетой на Копа Америка – претендент на гол турнира, комментатор едва не сошел с ума

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани стал автором роскошного взятия ворот в матче против Эквадора в рамках первого тура Копа Америка-2019.

Уругвай разбил Эквадор в матче 1-го тура Копа Америка-2019 со счетом 4:0. Забивали Лодейро, Кавани и Суарес, а еще один мяч эквадорцы забили в свои ворота.

Уругвай – Эквадор – 4:0 – видео голов и обзор матча

Особенно классным вышел гол Эдинсона Кавани. Уругвайцы оригинально разыграли угловой, который завершился скидкой Година на форварда ПСЖ. "Матадор" положил корпус и эффектным ударом бисиклетой вогнал мяч в ворота. Реакция комментатора – просто бесценна. Без сомнения, этот мяч однозначно будет претендовать на гол турнира.

В группе C играют также Чили и Япония, которые свой поединок первого тура еще не провели.

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