Уругваец близок к переходу в каталонский гранд, утверждает Marca . Эдинсон уже принял решение, что хочет продолжить карьеру в Испании.

Каван и готов расторгнуть контракт с МЮ ради перехода в Барселону

В Барселоне Кавани должен заменить Серхио Агуэро, который из-за проблем с сердцем завершил карьеру футболиста . Трансфер может состояться в первые дни после открытия зимнего трансферного окна. "Блуагранас" предлагают 34-летнему нападающему контракт на полгода.

Решение покинуть Олд Траффорд спровоцировало отсутствие стабильной игровой практики. В текущем сезоне Эдинсон Кавани провел всего 274 минуты в 8 матчах и отметился голом.

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