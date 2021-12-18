Кавани решил продолжить карьеру в Барселоне – форварду предлагают непродолжительный контракт
Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани скоро может сменить клубную прописку.
Уругваец близок к переходу в каталонский гранд, утверждает Marca. Эдинсон уже принял решение, что хочет продолжить карьеру в Испании.
Каван и готов расторгнуть контракт с МЮ ради перехода в Барселону
В Барселоне Кавани должен заменить Серхио Агуэро, который из-за проблем с сердцем завершил карьеру футболиста. Трансфер может состояться в первые дни после открытия зимнего трансферного окна. "Блуагранас" предлагают 34-летнему нападающему контракт на полгода.
Решение покинуть Олд Траффорд спровоцировало отсутствие стабильной игровой практики. В текущем сезоне Эдинсон Кавани провел всего 274 минуты в 8 матчах и отметился голом.
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