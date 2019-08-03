Кавани рассказал о своих отношениях с Неймаром

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани прокомментировал свои нынешние отношения с Неймаром.

"Отношения нормальные, профессиональные. Многое было сказано о нас. Это правда, что у нас были разногласия в течение первых месяцев после его перехода. Но всегда хорошо подойти, поговорить друг с другом и объясниться. Так и произошло. Все, что потом появилось в социальных сетях и СМИ, было преувеличено, многие вещи не соответствуют действительности.

Реал все еще хочет подписать Неймара – мадридцы готовят ПСЖ невероятное предложение

Я очень ценю. Он парень с добрым сердцем. Я надеюсь, что все, что случилось с ним, даст ему возможность расти как личности. Я думаю, что ему еще есть, что дать ПСЖ. Так будет до тех пор, пока он не уйдет из клуба. Он может многое дать футболу. Надеюсь, что с ним все будет хорошо.

Наши отношения профессиональные. Иногда мы разговариваем друг с другом, иногда – нет. Но я всегда повторяю, что мне некому давать советы. Все делают ошибки, а вы учитесь на них.

Неймар в Барселону: каталонцы предложили ПСЖ новую формулу потенциального трансфера

Я хочу, чтобы он остался. Я получаю удовольствие от игры с такими большими игроками, как Неймар и Мбаппе. Здорово, что мы нашли взаимопонимание между собой, создали хорошую команду и хорошую атмосферу для работы", – цитирует Кавани Le Parisien.