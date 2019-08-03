toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ДИНАМО КИЕВ ЖЕРСОН РОДРИГЕС ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Кавани рассказал о своих отношениях с Неймаром

00:20 29 Читати українською
Кавани рассказал о своих отношениях с Неймаром
Неймар и Кавани / Sky Sports

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани прокомментировал свои нынешние отношения с Неймаром.

"Отношения нормальные, профессиональные. Многое было сказано о нас. Это правда, что у нас были разногласия в течение первых месяцев после его перехода. Но всегда хорошо подойти, поговорить друг с другом и объясниться. Так и произошло. Все, что потом появилось в социальных сетях и СМИ, было преувеличено, многие вещи не соответствуют действительности.

Реал все еще хочет подписать Неймара – мадридцы готовят ПСЖ невероятное предложение

Я очень ценю. Он парень с добрым сердцем. Я надеюсь, что все, что случилось с ним, даст ему возможность расти как личности. Я думаю, что ему еще есть, что дать ПСЖ. Так будет до тех пор, пока он не уйдет из клуба. Он может многое дать футболу. Надеюсь, что с ним все будет хорошо.

Наши отношения профессиональные. Иногда мы разговариваем друг с другом, иногда – нет. Но я всегда повторяю, что мне некому давать советы. Все делают ошибки, а вы учитесь на них.

Неймар в Барселону: каталонцы предложили ПСЖ новую формулу потенциального трансфера

Я хочу, чтобы он остался. Я получаю удовольствие от игры с такими большими игроками, как Неймар и Мбаппе. Здорово, что мы нашли взаимопонимание между собой, создали хорошую команду и хорошую атмосферу для работы", – цитирует Кавани Le Parisien.

blog_ava
Барселона пошла на отчаянный шаг ради продажи Коутиньо
2 августа
1033
Теги
Франция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
23
мин
Львов
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук