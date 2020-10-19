Новичок "красных дьяволов" провел первую тренировку с новыми одноклубниками, сообщает официальный твиттер МЮ.

ПСЖ – Манчестер Юнайтед: Мбаппе прокомментировал грядущее противостояние с Кавани в Лиге чемпионов

Кавани перебрался на Олд Траффорд в последний день трансферного окна в статусе свободного агента. С манкунианцами он подписал контракт по схеме 1+1. Ближайший поединок Юнайтед проведет 20 октября в Лиге чемпионов как раз против бывшего клуба Кавани – французского Пари Сен-Жермен.

К слову, другими двумя оппонентами команды Уле Гуннара Сульшера в ЛЧ станут РБ Лейпциг и Истанбул Башакшехир.

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