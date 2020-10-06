"Манчестер Юнайтед – один из величайших клубов мира. Для меня честь быть здесь. Во время перерыва я усердно работал и чувствую, что готов бороться и представлять этот невероятный клуб.

Кавани подписал контракт с Манчестер Юнайтед

В течение карьеры я играл перед одними из самых горячих болельщиков. Знаю, что в Манчестере такие же. Не могу дождаться матча на Олд Траффорд, когда фанаты смогут вернуться на трибуны без угрозы для здоровья.

Хочу продолжить писать свою историю в книге футбола. Знаю, что мое внимание должно всегда оставаться сосредоточенным на одном и том же – на работе, работе и еще раз работе. Я уже общался с тренером, и после этого мое желание выступать в футболке Манчестер Юнайтед лишь усилилось", – цитирует Кавани официальный сайт манкунианцев.

Напомним, Кавани перешел к "красным дьяволам" на правах свободного агента на один год с возможностью продления соглашения еще на сезон.

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