"Я много общался с Эррерой, а также с другими товарищами по команде, например Анхелем Ди Марией, с которым я также был в Париже. Когда трансферное окно подходило к своему концу, я позвонил Андеру, чтобы поговорить.

Кавани выбрал культовый номер в Манчестер Юнайтед

Я очень восхищаюсь им, каким он является человеком. У меня было ощущение, что его слова помогут мне, рассказав немного о том, каково ему было в Манчестер Юнайтед. Так что да, это правда, что после того, как я закончил разговор с Эррерой, я договорился о переходе в клуб. Я не был знаком с ним слишком долго, но за то время в ПСЖ мы очень тесно сдружились", – поделился Кавани в интервью официальному сайту Манчестер Юнайтед.

Напомним, Кавани присоединился к манкунианцам на правах свободного агента на один год с возможностью продления соглашения еще на сезон.

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