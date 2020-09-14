Лучший бомбардир в истории ПСЖ Эдинсон Кавани в поисках нового клуба обратился к Барселоне.

Рональд Куман не рассчитывает на Луиса Суареса, которого планируют продать до конца трансферного окна, поэтому Барсе потребуется новый форвард. Кавани за последние две недели дважды предлагал свою кандидатуру, утверждает Sport.es.

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По информации издания, в каталонском клубе высоко оценивают талант Эдинсона и рассмотрели предложение. Правда каталонцы пока не дали добро на переход, поскольку 33-летний уругваец не является приоритетным кандидатом.

Отмечается, что подписание Кавани выглядит перспективно, поскольку уругваец может перейти в статусе свободного агента и готов согласиться на двухлетний контракт. Этого Барсе должно хватить, чтобы найти более молодого нападающего.

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