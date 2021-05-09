Форвард Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани снова стал "джокером" для Уле Гуннара Сульшера.

Эдинсон Кавани традиционно вышел на замену в матче против Астон Виллы и забил третий мяч Манчестер Юнайтед (1:3).

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Это 5-й гол уругвайца в нынешнем сезоне АПЛ после появления на поле со скамейки запасных. По этому показателю Эдинсон повторил клубный рекорд действующего тренера Юнайтед Уле Гуннара Сульшера, который в сезоне 1998/99 также 5 раз отмечался после выхода на замену, сообщает Opta Sports.

Такое же достижение было и у экс-форварда МЮ Хавьера Чичарито (сезон 2010/11).

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