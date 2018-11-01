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Кавани получил приз Golden Foot-2018

31 октября 21:01 107 Читати українською
Кавани получил приз Golden Foot-2018
Эдинсон Кавани / ФК ПСЖ

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани стал победителем награды Golden Foot-2018.

Эдинсон Кавани получил награду Golden Foot-2018. Приз вручается игрокам старше 28 лет.

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"Для меня это много значит. Просто посмотрите, кто выигрывал эту награду передо мной. Замечательно также ее получить. Она делает меня счастливым, ведь это показывает работу на команду в течение карьеры", – цитирует Кавани официальный сайт ПСЖ.

Уругваец перешел в парижский клуб летом 2013 года из Наполи и стал лучшим бомбардиром в его истории.

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Теги
Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Франция Golden Foot
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