Кавани получил приз Golden Foot-2018

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани стал победителем награды Golden Foot-2018.

Эдинсон Кавани получил награду Golden Foot-2018. Приз вручается игрокам старше 28 лет.

Ди Мария продлил контракт с ПСЖ

"Для меня это много значит. Просто посмотрите, кто выигрывал эту награду передо мной. Замечательно также ее получить. Она делает меня счастливым, ведь это показывает работу на команду в течение карьеры", – цитирует Кавани официальный сайт ПСЖ.

Уругваец перешел в парижский клуб летом 2013 года из Наполи и стал лучшим бомбардиром в его истории.

Неймар может сесть в тюрьму на 6 лет – СМИ