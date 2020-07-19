Кавани получил очередной вариант продолжения карьеры

Форвард французского Пари Сен-Жермен Эдинсон Кавани новый сезон может начать в чемпионате Португалии.

Ветеран всерьез заинтересовал Бенфику, сообщает Record.

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После фактического завершения сезона Кавани станет свободным агентом. Это означает, что боссам "орлов" нужно будет удовлетворить финансовые требования только самого нападающего. Ранее Кавани вел мадридский Атлетико, однако так и не смог договориться с ним о контракте. Также опытный уругваец имел предложения из МЛС и других экзотических чемпионатов.

В нынешнем сезоне Эдинсон Кавани провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 7 мячей.

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