34-летний форвард МЮ Эдинсон Кавани еще в силах пофеерить в еврокубках.

Манчестер Юнайтед уступил Роме (2:3) в матче 1/2 финала Лиги Европы, но несмотря на эту неприятность подопечные Сульшера завоевали путевку на ключевой поединок турнира.

Кавани принял окончательное решение относительно своего будущего

Эдинсон Кавани оформил дубль и получил звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. В финале Юнайтед встретится с Вильярреалом, который выбил Арсенал.

В нынешнем сезоне АПЛ Кавани провел 22 матча, в которых отметился 8-ю голами.

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