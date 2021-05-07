Кавани получил награду лучшего игрока недели в Лиге Европы, несмотря на поражение Манчестер Юнайтед
19:12 - Читати українською
34-летний форвард МЮ Эдинсон Кавани еще в силах пофеерить в еврокубках.
завершено
57’ Эдин Джеко
60’ Брайан Кристанте
83’ Нікола Залевски
Эдинсон Кавани 39’
Эдинсон Кавани 69’
39’ Эдинсон Кавани
57’ Эдин Джеко
60’ Брайан Кристанте
69’ Эдинсон Кавани
83’ Нікола Залевски
Манчестер Юнайтед уступил Роме (2:3) в матче 1/2 финала Лиги Европы, но несмотря на эту неприятность подопечные Сульшера завоевали путевку на ключевой поединок турнира.
Кавани принял окончательное решение относительно своего будущего
Эдинсон Кавани оформил дубль и получил звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. В финале Юнайтед встретится с Вильярреалом, который выбил Арсенал.
В нынешнем сезоне АПЛ Кавани провел 22 матча, в которых отметился 8-ю голами.
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