"Наполи я могу только поблагодарить. Я навеки благодарен этому клубу. Именно поэтому я отказывал многим серьезным итальянским клубам. Ювентус часто контактировал со мной, Интер также.

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Я не мог так поступить с неаполитанцами. Если я думаю о Неаполе, сразу улыбаюсь. Я знаю, что сделал для них много, и они продолжают отдавать мне честь за все это", – приводит слова Кавани Football Italia.

Напомним, уругваец выступал за два итальянских клуба – Палермо (2007-2010) и Наполи (2010-2013). После этого был долгий период в ПСЖ, и переход в Манчестер Юнайтед прошлым летом.

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