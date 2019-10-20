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Кавани отказал Бекхэму относительно переезда в МЛС

13:38 3 Читати українською
Кавани отказал Бекхэму относительно переезда в МЛС
Эдинсон Кавани / Фото ФК ПСЖ

Форвард французского ПСЖ Эдинсон Кавани не намерен покидать европейский континент.

Эдинсон Кавани ответил отказом на приглашение Дэвида Бекхэма перейти в Интер Майами, сообщает Daily Mail.

Кавани готов к уходу из ПСЖ

Действующий контракт 32-летнего нападающего с парижанами завершается летом, но уругваец планирует остаться в Европе, рассмотрев предложения от Ювентуса и Манчестер Юнайтед.

Напомним, Интер Майами – новая команда легенды сборной Англии Дэвида Бекхэма, начнет свой путь в МЛС уже со следующего сезона.

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Теги
МЛС Трансферы Интер Майами Интер Майами Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм ПСЖ ПСЖ Франция
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