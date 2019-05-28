Кавани обвинил Эмери в своем публичном конфликте с Неймаром

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани вспомнил ссору с Неймаром в сентябре 2017 во время матча с Лионом.

"Я думаю, что ответственность за тот случай ложится на плечи Унаи Эмери. Исполнитель штрафных должен всегда определяться перед матчем.

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Я сказал Неймару, что я исполняю штрафной, а Неймар настоял на своем. Мы вернулись смущенными в раздевалку, где я высказал все, в этом отношении.

Решающее слово было за Эмери, и он решил, что исполнителем штрафных будет Неймар", – цитирует Кавани L`Equipe.

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Напомним, 17 сентября 2017 во время матча с Лионом (2:0) Кавани и Неймар на поле устроили ссору за право исполнить штрафной удар. Позже футболисты продолжили выяснять отношения в раздевалке.