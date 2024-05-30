Кавани написал письмо, в котором сообщил, что прощается со сборной Уругвая. "Сегодня я решил отойти в сторону, но всегда буду болеть за команду всем сердцем", – написал форвард в соцсетях.

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Эдинсон сыграл за Уругвай 136 матчей и забил 58 голов. Он выиграл со сборной Копа Америка-2011. Форвард выступал на чемпионатах мира в 2010-м, 2014-м и 2018-м.

Кавани в Европе играл за Палермо, Наполи, ПСЖ, МЮ и Валенсию. Сейчас он защищает цвета Бока Хуниорс. За день до оглашения заявления Эдинсон сделал дикий промах в Копа Судамерикана.