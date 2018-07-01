Кавани может вернуться в Наполи

Форвард сборной Уругвая и ПСЖ Эдинсон Кавани может перейти в Наполи

Нападающий ПСЖ попал в сферу интересов неаполитанского клуба, сообщает издание Mediaset.

В услугах 31-летнего Кавани лично заинтересован новый главный тренер Наполи Карло Анчелотти.

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Стоит отметить, Кавани ранее выступал за Наполи с 2010 по 2013 год.

В прошлом сезоне чемпионата Франции уругваец провел 32 матча, в которых отметился 28 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.

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