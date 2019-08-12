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Кавани может стать первой звездой в клубе Бекхэма

16:30 53 Читати українською
Кавани может стать первой звездой в клубе Бекхэма
Эдинсон Кавани / Reuters

Американский Интер Майами готовится шокировать мир громким подписанием.

Кавани может стать новичком в клубе легендарного Дэвида Бекхэма, информирует AS.

Бекхэм хочет пригласить в Интер Майами экс-тренера Манчестер Юнайтед

Контракт уругвайского бомбардира с ПСЖ заканчивается летом следующего года. Интер Майами собирается использовать эту возможность и подписать форварда на правах свободного агента. Кавани может стать первым звездным игроком недавно созданной команды Бекхэма, которая начнет выступления в МЛС со следующего года.

Интер Майами подписал первых в истории новичков – клуб принадлежит Бекхэму

К слову, 32-летний нападающий уже успел отметиться голом в игре первого тура Лиги 1 2019/20 против Нима.

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Мир Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм ПСЖ ПСЖ Франция Трансферы Интер Майами Интер Майами
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