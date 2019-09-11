Кавани может помочь ПСЖ в матче Лиги чемпионов против Реала – форвард вернулся к тренировкам

С лазарета ПСЖ поступили хорошие новости, но только не для мадридского Реала.

Эдинсон Кавани восстановился от травмы и вернулся к тренировкам в общей группе ПСЖ, сообщает Marca.

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Таким образом форвард парижан имеет хорошие шансы помочь команде в матче группового этапа ЛЧ против Реала, который состоится 18 сентября.

Вероятно, в поединке не сыграет Неймар, который разозлил фанатов своей сагой с переходом в другой клуб, а также под вопросом участие Мбаппе – молодой талант все еще находится под наблюдением врачей.

14 сентября на ПСЖ ожидает матч чемпионата Франции против Страсбура, начало в 18:30.

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