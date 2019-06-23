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Кавани: Я разговаривал с Неймаром о сложившейся в ПСЖ ситуации, он знает, что надо делать

23 июня 23:39 82 Читати українською
Кавани: Я разговаривал с Неймаром о сложившейся в ПСЖ ситуации, он знает, что надо делать
Кавани и Неймар / ПСЖ

Одноклубник Неймара по ПСЖ Эдинсон Кавани прокомментировал возможный уход бразильца.

"Я разговаривал с Неймаром о сложившейся ситуации еще во Франции. Сейчас, во время Кубка Америки, мы не общались. Учитывая то, что происходит, я бы сказал, что он точно знает, что ему нужно делать.

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Знаю, что у Неймара непростое время. У него есть харизма, он способен двигаться вперед. Надеюсь, он поправится. Желаю ему всего наилучшего и скорейшего выздоровления", – цитирует Кавани Paris United.

Напомним, Неймар не удовлетворен этапом своей карьеры в ПСЖ и не собирается возвращаться во французский клуб. Главным претендентом на бразильца является Барселона.

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Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франция Трансферы ПСЖ Неймар в Барселону
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