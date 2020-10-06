"Здоровье моей семьи на первом месте. Конечно, я думал о том, чтобы бросить футбол. У меня действительно была такая возможность – возможность перестать играть и остаться в деревне, посвятить себя жизни в деревне. Мы пережили коронавирус вместе с семьей и с моей девушкой. Правда в том, что мы боялись его возвращения. К счастью, мы все успешно вылечились и сейчас все замечательно.

Сульшер рассказал, чего ожидает от Кавани в Манчестер Юнайтед

Клубы начали делать предложения, и я понял, что хочу найти команду. Я считаю, что все события в жизни случаются именно тогда, когда и должны были состояться. А иногда, как бы сильно вы чего-то не хотели, это не случается. Было много неуверенности и беспокойства, проходили дни, и все мое окружение хотело знать, где я буду играть. Теперь я в Манчестер Юнайтед и все довольны решением", – цитирует Кавани Goal.

Напомним, Кавани перешел к "красным дьяволам" на правах свободного агента на один год с возможностью продления соглашения еще на сезон.

Трансферний дедлайн: топ-угоди МЮ і Арсенала, три новачки Баварії, провал Барселони – як це було