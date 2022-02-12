Уругваец планирует летом покинуть Олд Траффорд в статусе свободного агента, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

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Скоро Кавани исполнится 35, а он еще хочет попробовать свои силы в испанской Примере. Звездный нападающий уже успел поиграть в трех других топ-лигах – Серии А (Палермо, Наполи), Франции (ПСЖ) и Англии (МЮ). В ближайшие месяцы ветеран хорошо обдумает свое будущее и сделает окончательный выбор. Слухи о переходе в Ривер Плейт – неправда.

Добавим, что в текущем сезоне Кавани провел 15 матчей (в основном выходы на замену), отличился 2 голами и одним ассистом.

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