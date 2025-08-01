– Команда выкладывалась на максимум до финального свистка. Приятно было видеть ту сыгранность и синергию, которую демонстрировали на поле с желанием одержать победу. Самое главное – порадовали болельщиков важным результатом.

Шахтер прошел в следующий раунд Лиги Европы, во второй раз переиграв Бешикташ – Кевин сдержал слово, снова забив туркам

– Ты отметился забитым мячом. Опиши эпизод от ассиста Тобиаса и до бразильского празднования.

– Получилось действительно хорошее взаимодействие: я просто оказался в нужном месте в нужное время после того, как Тобиас на фланге создал настоящее искусство – иначе и не скажешь. Конечно, я был очень рад отличиться в такой ответственный и важный момент для нас, а празднование было проявлением эмоций.

– Несмотря на победу, были ли моменты, когда было непросто действовать против Бешикташа?

– Безусловно! Бешикташ – очень квалифицированный соперник, который умеет работать с мячом. Мы имели возможность убедиться в этом, когда они создали несколько опасных моментов. В составе команды качественные исполнители, но я рад, что нам удалось нейтрализовать их сильные стороны.

– Шахтер впервые сыграл на новом домашнем стадионе. Как оцениваешь атмосферу и поддержку команды в Кракове?

– Невероятная атмосфера! Очень рад, что нас приняли действительно как дома. Было много украинских болельщиков, и выездные фанаты сегодня тоже были громкими. Как известно, футбол – это игра эмоций, и мы играем ради болельщиков, поэтому приятно, что они сумели нас вдохновить, а мы подарили им хорошую игру, – цитирует Элиаса официальный сайт Шахтера.

Напомним, что Шахтер победил Бешикташ 2:0 в ответном матче квалификации Лиги Европы и прошел в следующий раунд Лиги Европы.

Голы Кевина и Элиаса в видеообзоре матча Шахтер – Бешикташ – 2:0