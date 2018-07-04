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Катриель Санчес: Карпаты готовы к сезону 2018/19

5 июля 06:00 15 Читати українською
Катриель Санчес: Карпаты готовы к сезону 2018/19
Катриель Санчес (справа) / ФК Карпаты

Форвард Карпат Катриель Санчес прокомментировал победу в спарринге над Прикарпатьем (2:0) и готовность к сезону 2018/2019.

"Впечатления положительные, мы продемонстрировали хорошую игру. Подготовка, которую проходит команда, показывает, что мы готовы к чемпионату. Думаю, мы движемся в правильном направлении.

Два игрока Полтавы находятся на просмотре в Карпатах

Сегодня я забил и этот гол дает мне возможность чувствовать себя увереннее. Конечно, каждый нападающий живет с тех голов, которые забивает. Для меня это важный момент, который предоставит больше уверенности.

Когда я приехал сюда после отпуска, то у нас начались интенсивные тренировки, мне нужно было адаптироваться. Я уже прошел этот процесс и могу сказать, что с легкостью их воспринимаю", – цитирует Санчеса официальный сайт Карпат.

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Карпаты Карпаты Катриель Санчес Катриель Санчес
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