Бывший нападающий Карпат, Таврии, Говерлы и киевского Арсенала Максим Фещук признался, кого бы хотел видеть соперником сборной Украины в борьбе за выход в Дивизион А Лиги наций.

– В стыках за выход в Лигу А, Украина может сыграть с одним из 4 возможных соперников – это Шотландия, Бельгия, Венгрия и Сербия. Кого бы вы хотели в соперники?

– Сербию. Просто катком переехать, чтобы не ездили, куда не надо (21 марта Сербия сыграла в Москве товарищеский матч против России, – прим.).

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– Учитывая то, что Сергей Ребров говорил в контексте этой Лиги наций, что он ее использовал в том числе для просмотра новых игроков, для усиления команды, кого бы вы выделили из тех, кого он привлекал к играм?

– Всех. Назаренко, Гуцуляк, Калюжный, даже тот же Сыч. Во-первых, выделил бы Сергея Реброва, который дает возможность новым игрокам попадать в сборную. То есть это сигнал для каждого футболиста украинского: проявляйте себя, играйте на высоком уровне – и двери в сборную для вас всегда будут открыты.

Поэтому я выделил бы главного тренера и тренерский штаб, который над этим работает, привлекает. И футболисты с такой самоотдачей, с таким желанием, качественно играют – мне это импонирует, – сказал Фещук в комментарии Tribuna.

Напомним, матчи плей-офф Лиги наций пройдут в марте. Жеребьевка состоится 22 ноября в 13:00 по киевскому времени.

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