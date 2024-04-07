Президент ровенского клуба Иван Надеин рассказал о судьбе команды, если та не удержится в элите.

"Если будет понижение в классе? Ровно – футбольный город, здесь любят футбол, есть болельщики. Мы все равно строим проект не на год или два, мы строим академию, инфраструктуру.

Красивые голы и дикие промахи в видеообзоре матча Верес – Оболонь – 3:0

Катастрофы или трагедии не будет, но мы будем бороться за УПЛ, важно оставаться в Премьер-лиге. Наша область не может быть без УПЛ", – сказал Надеин в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, накануне Верес в рамках 23-го тура УПЛ разгромил Оболонь (3:0) и поднялся на 13-ю строчку турнирной таблицы, набрав 19 очков. От спасительного двенадцатого места команду отделяет 3 пункта.

Верес разгромил Оболонь и возглавил группу аутсайдеров УПЛ – Промахи по пустым воротам не стали проблемой