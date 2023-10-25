Бенфике нужно было спасать положение в группе, но на поле лучше выглядел Сосьедад. После серии упущенных моментов баски достигли своего на 63-й минуте. Барренечеа убрал защитника и покатил передачу мимо Трубина – Мендесу оставалось попасть в пустой угол.

Бенфика продолжила ужасную серию в Лиге чемпионов и оказалась на дне – Трубин совершил красивый сейв, но этого было мало

Бенфика еще раз продемонстрировала свою импотентность в атаке и не смогла ответить за полчаса. "Орлы" остаются единственной командой ЛЧ, которая идет без голов после 3 туров (к этой сомнительной компании еще могут присоединиться Милан и Дортмунд). Сосьедад же с Интером возглавляют группу D, имея по 7 очков.