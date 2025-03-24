"После матча Бельгия – Украина. Игра Зинченко в обороне – это просто ужас! Такое впечатление, что человек вообще не знает, как играть в обороне! Дает сопернику принять мяч, спокойно посмотреть, куда дать нацеленную передачу в штрафную площадь. Элементарно не дает сделать передачу. Как забирать мяч – вообще ноль.

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Если бы не Гуцуляк, который с ним играл на одном фланге и за двоих отбирал мяч, трагедия была бы и в первом тайме! А когда перевели весь аналитический отдел сборной Гуцулюка на другой фланг и вышел такой же, как Зинченко, Цыганков, то глаза бегут, трусы на месте. Сразу гол!

Насчет Сватка: ну кто сказал, что он игрок сборной? Еще в первом тайме судья должен был ставить пенальти против Лукаку. Как так можно играть персонально?

Когда получил травму Миколенко, стало все понятно, что нас ждет в конце игры. Когда выпадает один-два – это трагедия, когда три и больше? То это КАТАСТРОФА!

Весь отдел аналитики обратно в Днепр! Умники должны возродить великий Днепр!!! Хорошо дурить голову технологией в футболе", – написал Кевлич на своей странице в Facebook.

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