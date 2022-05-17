"Трудно подобрать слова. С первой до последней минуты мы выглядели ужасно. Я не могу объяснить причины. Не выполнили план, не слушали тренера. Это была сплошная катастрофа. С такой игрой команда не заслужила ни Лигу чемпионов, ни даже Лигу Европы.

Видео голов и обзор матча Ньюкасл – Арсенал – 2:0

Если кто-то из игроков не готов к таким матчам – лучше оставайтесь дома. Арсеналу нужны футболисты с яйцами. Это была одна из важнейших игр сезона. Все очень разочарованы и расстроены. Приносим свои извинения болельщикам. Не могу подобрать другие слова.

Не знаю, почему мы не выполнили план тренера. Команда должна была играть совсем по-другому. В раздевалке гробовая тишина. 6 лет ждем Лиги чемпионов. Всё было в наших руках. А на поле казалось, что это Ньюкасл борется за ЛЧ, а нам ничего не нужно", – сказал Джака в интервью после игры.

Арсенал проиграл Ньюкаслу (0:2) и ухудшил шансы на выход в Лигу чемпионов. Теперь все в руках Тоттенхэма – "канонирам" нужно надеяться на поражение конкурентов от Норвича, а самим обыгрывать Эвертон.

Арсенал бездарно проиграл Ньюкаслу, почти упустив шансы на ЛЧ – "сороки" переиграли "канониров" впервые за четыре года