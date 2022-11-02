Катар устроил шпионство за руководством ФИФА: все ради ЧМ-2022
Катарцы прибегли к резонансным шагам, чтобы получить право на проведение чемпионата мира-2022.
Швейцарская телерадиокомпания SRF обнародовала результаты расследования по шпионской кампании Катара против руководства ФИФА.
ЧМ-2022: трансляторы Мундиаля в Украине объявили распределение поединков – бесплатно можно посмотреть все, но есть нюанс
Масштабы деятельности значительны: в течение 9 лет 66 агентов американской компании Global Risk Advisors (состоящей из бывших рабочих американских спецслужб) проводили деятельность на 5 континентах. Бюджет сделки составил 387 млн долларов.
Это все было ради того, чтобы не допустить изменения решения ФИФА о проведении чемпионата мира-2022 именно в Катаре. Таким образом, в ФИФА появилась "невидимая рука, пытавшаяся дергать за ниточки". Шпионы же утверждают, что смогли проникнуть в Исполнительный комитет ФИФА, доступ к которому есть у 24 высших футбольных чиновников. Руководство Катара, в частности, эмир страны, отвергло все обвинения и отказалось их комментировать.
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2022: 6 главных претендентов