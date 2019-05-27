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Катар U-20 – Украина U-20: онлайн-трансляция матча молодёжного ЧМ-2019

18:55 1112 Читати українською
Катар U-20 – Украина U-20: онлайн-трансляция матча молодёжного ЧМ-2019
Катар U-20 – Украина U-20: стартовые составы на матч молодежного ЧМ-2019

Молодежные сборные Катара и Украины померяются силами в рамках 2-го тура группового этапа молодежного чемпионата мира. Стартовые составы и онлайн-трансляцию поединка– в этой новости.

85’ Насир Пир Бакш
 
Денис Попов 59’
59’ Денис Попов
85’ Насир Пир Бакш

Матч второго тура чемпионата мира U-20 Катар – Украина начался в 19:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале UA:первый, текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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После первого тура мы занимаем второе место в группе.

Стартовые составы:

Катар U-20: Ш. Мамду, Пир, Аль-Минали, Умару, Съяпутра, Абдурисаг, Мохаммед, Насер, Б. Мамду, Ваад, Сухаил

Запасные: Закария, Али, Айман, Аль-Язид, Ахмед, Малолах, Ахмад, Али, Яссер, Бадрелдин

Украина U-20: Лунин, Бондарь, Попов, Цитаишвили, Хахлев, Корниенко, Булеца, Супряга, Безкоровайный, Мусолитин, Конопля

Запасные: Сафронов, Веремеенко, Чех, Кучерук, Сикан, Дрышлюк, Устименко, Снурницин, Резник, Кащук

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