Катар проведет спарринг с российской сборной, сообщает пресс-служба местной федерации. Матч состоится 12 сентября в Эль-Вакре на стадионе, принимавшем чемпионат мира-2022.

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Сборная Катара решилась на позорный поступок, ведь все цивилизованные страны держат оккупантов в изоляции. С начала полномасштабного вторжения россияне не сыграли ни одного официального матча, а спарринг-партнерами были Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Иран и Ирак.

Катар провалился на домашнем ЧМ-2022. Хозяева проиграли все три матча на групповом этапе. После этого Катар успел оконфузиться еще на "Золотом кубке" КОНКАКАФ, где проиграл Гаити и Панаме.